記事ポイント『殺戮の天使』の人気キャラクター「アイザック・フォスター」こと「ザック」がねんどろいど化「笑顔」「狂気顔」「がおー顔」の3種の表情パーツと「鎌」「ピザ」などオプションパーツが付属メディコスオンラインショップ・グッドスマイルオンラインショップでは「レイチェル人形」が限定特典として付属 メディコス・エンタテインメントが、人気ダークファンタジー作品『殺戮の天使』より「アイザック・フォスタ