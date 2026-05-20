後藤真希が20日、自身がブランドプロデューサーを務める新スキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」のローンチ発表会に出席。「後藤真希の肌遍歴」と題し、13歳での衝撃的なデビューから現在までの“ゴマキ”の歩みを振り返った。【写真】透き通るような美肌がまぶしい後藤真希「rall.＋」は“水光肌育スキンケア”をコンセプトに掲げるスキンケアブランド。ブランド名は、“だんだんと、ゆるやかに”を意味する音楽用語“