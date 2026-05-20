ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、長時間蓄光できて暗い場所でも見やすい「ミッキーマウス」デザインの「10気圧防水フックウォッチ」を紹介します☆ ベルメゾン ディズニー「10気圧防水フックウォッチ」ミッキーマウス © Disney 価格：5,990円（税込）サイズ：径約3.5cm、厚さ約0.9cmサイズ：全長約11.5cm重量