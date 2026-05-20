日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２０日、バレエの国際コンクールで日本人が最優秀賞を獲得したことを報じた。番組では若手ダンサーの登竜門とされる「ユース・アメリカ・グランプリ」の結果が１８日に発表され、ジュニア部門最優秀賞に米カリフォルニア州在住の佐居勇星さん（１５）、同部門１位に愛知県出身の寺西創汰さん（１２）、女性ジュニア部門１位に埼玉県出身の高橋杏さ