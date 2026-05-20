ＳｎｏｗＭａｎの阿部亮平が２０日、都内で「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席した。挑戦する姿勢からアンバサダーに抜てきされたことにちなみ、「新しく挑戦したいこと」を問われた。阿部が見せたフリップに書かれていたのは「ゴルフ」。理由について、「ＳｎｏｗＭａｎのメンバーの中に、とてもゴルフが上手なヤツがいまして…。向井康二といいますけど」とニヤリ。「彼について行ってホールを回っ