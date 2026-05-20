ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年5月15日から全国のゲームセンターなどに順次再登場する、『アニメ「鬼滅の刃」Luminasta“胡蝶しのぶ”』を紹介します！ セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」Luminasta“胡蝶しのぶ” 投入時期：2026年5月15日より順次サイズ：全長約12×18cm種類：全1種（胡蝶しのぶ）投入店舗：全国のゲ