ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏは２０日、興収２００億円超で邦画実写の歴代最高記録を更新した映画「国宝」（李相日監督）について、公開１年となる６月６日から見放題独占配信すると発表した。歌舞伎の女形の一代記を描いた吉田修一氏の原作小説を映画化。吉沢亮、横浜流星、渡辺謙らが歌舞伎俳優役を熱演した。第４９回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など１０部門で最優秀賞を受賞し、第９８回米アカデミー賞ではメイクアップ＆