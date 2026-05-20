セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』ファンカラマスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』ファンカラマスコット 登場時期：2026年5月15日より順次サイズ：全長約7×7×10cm種類：全9種（レッド、パープル、グリーン、ブラック、ピンク、イエロー、ブルー、ライトブル