お笑いコンビ「たくろう」きむらバンド（36）が、19日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。相方・赤木裕（34）と自身の母との関係に困惑した。今回は「お母さん言いたいことがあって東京に来ました」と題し、「たくろう」きむらバンド、「ニッポンの社長」ケツ、「ちゃんぴおんず」日本一おもしろい大崎の母が登場。芸人になった息子たちへの本音を激白した。きむらの母・サユリさんとの関係について、