フリーアナウンサーの内田恭子（49）が19日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。息子への性教育について語った。この日のテーマは「男の子ママの悩み」。現在16歳、13歳の男児の母である内田は、性教育が話題に挙がると「自分で伝えるって凄く難しいので、知り合いの助産師さんに頼んで、クラスの男子全員集めてやってもらいました」と、通っている学校で実施したと明かした。さらに