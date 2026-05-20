シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）が19日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。3児の出産について語った。現在、6歳、5歳、0歳の3兄弟の母親の加藤。3人の出産方法について、「全員違う生み方になった」と明かした。長男は自然分娩だったといい、「どれだけ痛いのか知りたかったし、自分も母親に自然分娩で生んでもらっているから、母と同じ経験をしたいなと思って自然を選んだ」と説