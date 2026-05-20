テレビ東京で20日、『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06）が放送される。今回は「スマホの充電は2週間に1回でOK!? 世界が注目する超省エネ半導体の実力」と題して、常識を超え続ける挑戦者たちとオードリー・若林正恭による熱い対話を届ける。【番組カット】充電の頻度が格段に下がる!?トークを繰り広げる若林正恭現代社会で、スマートフォンのバッテリー問題は死活問題。街を歩けば、電池残量を気