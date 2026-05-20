◇ナ・リーグナショナルズ 9―6 メッツ（2026年5月19日ワシントン）大リーグで4年ぶりとなるランニング満塁本塁打が記録された。ナショナルズのジェームズ・ウッド外野手（23）が19日（日本時間20日）、本拠で行われたメッツ戦で2回にマークした。メッツ・ビシェットの2打席連続本塁打などで2回表までに0―5とされたナショナルズはその裏2死から、長短打と死球で満塁のチャンス。ここで1番・ウッドが左中間へ放った大飛