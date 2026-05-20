◇MLB ナショナルズ9-6メッツ(日本時間20日、ナショナルズ・パーク)ナショナルズのジェームズ・ウッド選手が2回にランニング満塁ホームランを記録しました。昨季まで巨人でプレーした先発のフォスター・グリフィン投手が、序盤は振るわず。2回までに5点のビハインドを背負います。それでも2回裏、2アウトから満塁のチャンスを作ると、ウッド選手が左中間にフェンス直撃の痛烈な当たりを放ち、レフトの選手がジャンピングキャッチを