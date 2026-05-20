Snow Manの阿部亮平が5月20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席。日本最大級の総合コンサルティンググループVSG（全国61拠点）の中核法人「ベンチャーサポート税理士法人」のアンバサダー就任を発表した。  （関連：【写真あり】気象予報士をはじめ、さまざまな資格を持つグループのインテリ担当な阿部亮平） 2003年の創業以来