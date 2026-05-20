プレミアリーグ第37節、ボーンマスはマンチェスター・シティと対戦し、1-1のドローで試合を終えた。この結果、2位シティは首位アーセナルの勝ち点に並ぶ可能性が消滅。アーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決定した。アーセナルの優勝をアシストした形となったボーンマス。アンドニ・イラオラ監督は試合後の記者会見で、アーセナルの優勝についても語っている。「ミケルとアーセナル、そして昨シーズン我々とともにプレイし