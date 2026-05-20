Appleは5月20日、スポーツ情報アプリ『Apple Sports』の国内提供を開始した。iPhone向けに無料配信され、App Storeからダウンロードできる。これまで米国・英国・カナダなど一部地域向けに展開されていたが、今回のアップデートで新たに日本を含む90カ国以上が利用できるようになり、提供地域が世界170カ国へ拡大したことになる。 （関連：【画像】実際に使ってみたがスポーツ情報を追うのに便利。また