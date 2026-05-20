北中米W杯に向けたメンバーを発表したブラジル代表。おそらくサントスFWネイマールの選出以上にサッカーファンを驚かせたのは、チェルシーFWジョアン・ペドロが選外となったことだろう。今季チェルシーは監督人事のゴタゴタもあり混乱しており、リーグ戦では結果が出ていない。とはいえペドロは15ゴールを記録しており、誰もがアタッカーの一角に彼の名があると考えていただろう。ブラジル代表の選手たちの親族は、メンバー発表の