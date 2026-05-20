岩手県は、「おでんせ！いわて旅割キャンペーン」を6月1日から2027年2月27日まで実施する。対象は宿泊予約サイトで岩手県内の宿泊施設を予約する利用で、1人1泊あたり宿泊料金の2分の1をを割り引くクーポンを配布する。割引上限は、第1弾は県北・沿岸エリアが5,000円、その他エリアが3,000円、第2弾と第3弾は県北・沿岸エリアが7,000円、その他エリアが5,000円。県北・沿岸エリアは宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、