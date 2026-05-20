Ｗ杯に出場するブラジル代表が１８日に発表されてから初めて、ネイマール（サントス）が１９日にクラブハウスに姿を現した。チームメート、クラブ職員から次々に抱擁を受け、顔をくしゃくしゃにして喜びをあらわにした。そして、「アンチェロッティ監督が僕の名前を呼ぶのを聞いて、胸が一杯になった。その後、何時間もうれし涙を流した」と告白。「Ｗ杯で優勝するために全身全霊を傾ける」と誓った。