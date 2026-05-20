女優の濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとが２０日、大阪・梅田芸術劇場で、ミュージカル「メリー・ポピンズ」大阪公演に向け、取材会に出席した。東京での２か月公演を終えての大阪公演。濱田は「それぞれのメリー、バートをもう一度温め直して、より一層深まった素敵な状態。楽しみにしていてください」とアピールした。今回初参加の朝夏は「東京でみんなでこの作品を大きく温めてきたので、自分自身もすごく楽しく、公演をさ