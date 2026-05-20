株式会社Goals（本社：東京都港区）は、同社が飲食店向けに提供するサービス『HANZO 原価分析』が、「炭焼きレストランさわやか」（運営：さわやか株式会社、本社：静岡県袋井市）の35店舗に導入され、利用開始されたと発表した。【画像】さわやか、『HANZO 原価分析』を導入のイメージ飲食店舗では、食材の変更やオペレーションのわずかな違いにより、レシピ通りの分量と実際の使用量との間に「原価差異」が生じることがある