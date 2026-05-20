タレントの奥森皐月（２２）が、イメチェン姿を公開した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し「みなさんへ」と題して投稿。「人生初！ショートカット道を歩み始めました。これからもよろしくお願いします」と、初めてショートカットにしたことを報告し「＃０４＃ショートカット＃奥森皐月＃スターダストプロモーション」とハッシュタグをつけた。鎖骨まであったセミロングから、首筋が見えるほどの長さになり、