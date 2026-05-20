◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、同点の８回先頭で迎えた４打席目は、右翼線にはじき返すと、一塁を回る手前で、自らヘルメットを脱ぎ捨てる激走で、二塁ベースを陥れた。この日２本目の二塁打で、直近６戦で５度目のマルチ安打をマークした。相手先