5月14日、栃木県上三川町に住む69歳の富山英子さんが殺害された。事件の実行役である16歳の少年4人と、指示役の20代夫婦・竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者の計6人はすでに逮捕されている。【写真】妊娠中にもTikTokでダンスを披露する竹前美結容疑者近隣住民が明かす指示役夫婦の素顔「今回の強盗殺人事件は、指示役の夫婦と実行役の高校生いう、“トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）”の典型的な構図が浮き彫りになりまし