ＳｎｏｗＭａｎの阿部亮平が２０日、都内で「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席した。幅広い領域に挑戦し、活躍していることから「新しいことを始める際のルーチン」を問われた。「先日サッカーワールドカップ日本代表の発表が行われた。その数日前、長友（佑都）選手がご自身のＳＮＳで更新されていた言葉が、『人事を尽くして天命を待つ』」。普段から大切にしているという言葉を披露。「できる努力と