母（祖母）が「孫のために」と毎年少しずつお金を積み立て、気づけば300万円になっていた――こうしたケースでは、「孫名義の口座だから贈与税はかからないはず」と考える方もいるかもしれません。 もっとも、税務上は「誰の名義か」だけで判断されるわけではありません。実際に誰が管理していたのか、受け取った本人が自由に使える状態だったのかなどによっては、「名義預金」とみなされる可能性がありま