杉江松恋さん＝武藤奈緒美撮影作品の本質を見抜き、その魅力を楽しく、わかりやすく伝える――。書評家という職業は、本好きの憧れの職業のひとつです。ミステリーやハードボイルドなどエンターテインメント小説の書評家として多くの作品の解説や評論を手がけ、本の目利きとして読者にも作家にも信頼されている杉江松恋さん（57）に、書評家としての心構えを聞きました。――英米での書評家といえば、作品の評価にも本の売れ行