「ただ有名になるために、故人を嘲笑してきた」韓国の若手ラッパーが、自筆の謝罪文でそう認めたことが、大きな波紋を呼んでいる。【写真】韓国ラッパー「日本入国を拒否された」問題となったのは、ラッパーのリッチ・イギ（Rich Iggy）が5月23日に予定していた公演だ。5月23日は、盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領の命日である。しかも、公演開始時刻は午後5時23分。チケット価格は5万2300ウォン。日付、時間、金額のすべてに「5・