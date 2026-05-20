女子選手に卑劣な行為を繰り返していた指導者に重い罰が下された。欧州サッカー連盟（UEFA）は5月20日に規律委員会を開いた。【写真】元Jリーガー、性行為の盗撮を認める長年にわたって女子選手を盗撮していたチェコ出身の指導者、ペトル・ヴラホフスキーに対し、指導者資格の永久停止処分を下した。UEFAは「ヴラホフスキーは侮辱的かつ卑猥な行為に関する規定に違反した」とし、生涯にわたるサッカー界からの追放を発表した。ヴラ