湖池屋はこのほど、日本発の怪獣「ゴジラ」とコラボし、「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」と「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」の2品を、5月18日に全国のコンビニで先行発売した。5月25日からは、全国のスーパーマーケットなど一般チャネルでも発売する。いずれも内容量は52gでオープン価格。1995年公開の映画『ゴジラVSデストロイア』に登場した“バーニングゴジラ”が30周年を迎えたことをきっかけに、コラボ