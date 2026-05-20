歌手兼俳優のRAINが、妻で女優のキム・テヒとの日常について語った。5月19日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」には、「ダンスを教えに来たのに、イ・ミンジョンにいじられて帰ったRAIN “元夫シリーズ”第2弾」と題した映像が公開された。【写真】“韓国で最も美しい女優”、「もはや芸術」RAINは、普段からキム・テヒとは仕事についてあまり話さないと明かし、「お互いに作品についてはほとんど聞かない。同じ業界