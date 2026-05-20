【バッチ 絢爛なるスポーツスター】 2027年2月 発売予定 価格 通常版：23,100円 豪華版：25,630円 海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「バッチ 絢爛なるスポーツスター」を2027年2月に発売する。価格は通常版が23,100円、豪華版が25,630円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン