【JR キハ143形ディーゼルカー（札沼線）セット】 5月発売予定 価格：16,500円 トミーテックは鉄道模型ブランドTOMIXにおいて、鉄道模型「JR キハ143形ディーゼルカー（札沼線）セット」を5月に発売する。価格は16,500円。 キハ143形は1994年に登場した50系51形客車を改造したディーゼルカーで、同様な改造車キハ141形の駆動系を強