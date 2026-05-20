【月の魔女警察 マシュマロ illustration by SAVI】 2027年3月 発売予定 価格 通常版：34,100円 豪華版：36,300円 海外のホビーメーカー「Hobby Sakura」は、フィギュア「月の魔女警察 マシュマロ illustration by SAVI」を2027年3月に発売する。価格は通常版が34,100円、豪華版が36,300円。 本製品は、イラストレーターのSAVI