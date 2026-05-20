「絵本展」と聞くと、優しくほのぼのとした世界を想像する人は多いでしょう。実際、神戸ファッション美術館で開かれている「トーベン・クールマン絵本原画展」でも、最初に来場者の口から出る言葉は、圧倒的に「かわいい」です。【写真】会場入口は絵本の世界へ誘われるような雰囲気です主人公は小さなネズミ。レトロな街並み。机の上に並ぶ糸巻き。どこを切り取っても魅力的で、来場者は「こんな部屋、好き」「この雰囲気、かわい