歌手のhitomi（50）が、19日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。「男の子ママの悩み」を明かした。【写真】「たまらんな」「セミヌードにドキッとした」上半身裸×短パン姿でふり返る25年前のhitomihitomiの子どもたちは、長女17歳、長男11歳、次男9歳、三男5歳。男の子を持つ内田恭子、高城亜樹、辻希美が出演し、男の子ならではの苦労エピソードを披露した。反抗期