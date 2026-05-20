俳優の古川琴音と伊藤万理華が20日、都内で行われた6月1日から始まるNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（総合テレビ、月〜木後10：45）取材会に登壇。撮影裏を明かした。【写真】爽やか！ブルーの衣装で登場した古川琴音今作にはさまざまな俳優がゲストとして出演しており、古川は「一人ひとりといろんな思い出があり、個人としてはメモリアルというか、思い出深いことばかり」とにっこり。伊藤万理華と共に、和久井映見か