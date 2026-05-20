ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月19日、自身のブログを更新。梅雨の時期の悩みについて綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん蚊への悩みを明かす「動けない私は防ぎようがありません〜」【ニャンちゅう】津久井さんは「一気に暑くなってエアコンを入れました♪」と投稿。続けて「そ