◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で快音を響かせ、4試合連続となるマルチ安打をマークした。4−4で迎えた8回の第4打席、先頭で相手4番手・モレホンのスライダーを捉え、右翼へ運ぶとヘルメットを脱ぎ捨てて激走。二塁打でチャンスメークした。この一打にはNHKBSで解説を務