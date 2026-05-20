2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年5月20日）戦国最強・上杉謙信が＜唯一負けた＞天才軍師は名前の読み方すら不明で…れきしクンも「何者なんだよ！」と唸る人物のナゾに迫る* * * * * * *留まることなく流れ、現代の私達へとつながる日本史。その間に起こった日本を変えた激変、事件、事変に制度、そして地名に加えて、活躍した武将、悲劇の人物