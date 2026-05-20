アメリカ国防総省は19日、ヨーロッパに配備している陸軍の主要戦闘部隊を縮小すると発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻後に拡充した駐留部隊は、侵攻前の規模に戻ることになります。国防総省は声明で、ヨーロッパに配備している陸軍の「旅団戦闘団」を、現在の4部隊から3部隊へ縮小すると明らかにしました。これにより、ヨーロッパ駐留アメリカ軍の規模は、ロシアによるウクライナ侵攻前の2021年の水準に戻るとしています。