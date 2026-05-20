お互いの国を行き来するシャトル外交を続ける日韓の両首脳。イラン情勢をめぐる混乱が続く中、エネルギー分野などでの連携強化を確認しました。【写真を見る】今年1月にの会談の際に、ドラムセッションを行う高市総理と李大統領李大統領の“故郷”で高市総理を歓迎首脳会談で“仲良し”アピール19日夜、韓国伝統の花火や伝統歌謡で歓迎を受けた高市総理。韓国南東部に位置する安東市は、李在明大統領の故郷です。韓国側は、高