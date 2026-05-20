風邪をひいた日に近場で良いクリニックがないか探して来院したエピソードを描いた漫画が、話題になっている。【映像】大人を全力で子ども扱いする医師!?投稿したのは、睦月さん（@mousyun）。ネットで「態度は悪くないが、子ども扱いしてくるのがちょっと…」というクチコミを見つけた投稿主は、「むしろアリでは!?」と思い、受診。インフルエンザの検査が始まると、医師は優しいトーンで投稿主に語りかけ、「あぁ〜〜!!痛かっ