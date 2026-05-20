◇NBA東プレーオフ決勝・第1戦ニックス115ー104キャバリアーズ（2026年5月19日マディソン・スクエア・ガーデン）NBAは18日（日本時間19日）から東西のプレーオフ（PO）決勝戦が開幕した。東西で第1戦から延長戦に突入する死闘となった。18日（同19日）の西PO決勝・スパーズVSサンダーの第1戦では、ビクター・ウェンバンヤマがチーム最多41得点24リバウンドのダブルダブルの大暴れ。再延長戦の死闘を制して先勝した。昨季