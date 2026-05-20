歓迎式典に臨むロシアのプーチン大統領（右）と中国の習近平国家主席＝20日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は20日、ロシアのプーチン大統領と北京で会談した。米国の攻撃を受けた中ロの友好国イランを巡る議論が焦点。北京で先週実施された習氏とトランプ米大統領との米中首脳会談についても意見交換するとみられる。中ロ首脳は戦略的協力の深化を図り、包括的パートナーシップ強化に関する共同声明