大阪都構想を巡り、法定協設置議案について協議する大阪維新の会市議団＝20日午前、大阪市役所日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会（法定協）を巡り、維新の大阪市議団は20日、市役所で会合を開き、設置議案への賛成方針を決めた。市議団幹部が明らかにした。市議会で過半数を占める維新が賛成に回り、5月中の議案可決が確実となった。大阪府議会でも可決される見通しで、法定協は6月にも設置される。