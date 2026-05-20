ＳｎｏｗＭａｎ・阿部亮平が２０日、都内で行われた起業家を支援するプロフェッショナル税理士法人「ベンチャーサポートアンバサダー」就任記者発表会に出席した。同グループは日本最大級の士業グループ。ブランドメッセージとして「日本を、起業先進国へ。」を掲げ、起業に挑戦する人を後押しするパートナーを体現する存在として阿部がアンバサダー起用された。特大名刺も用意されると「でか〜」と驚き、「まずはこの名刺が