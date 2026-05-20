国民民主党の玉木代表は20日、FNNの単独取材に応じ、初めてトップバッターとして立つ党首討論に向けた心境を語った。高市総理大臣と過去最多となる野党6党の党首による党首討論は20日午後3時から行われる予定。党首討論に先立っての単独取材の中で玉木氏は、「トップバッターとして臨む初めての党首討論だ。しっかりと気合を入れてやりたい」と強調し、「国民が今、総理に聞きたい、高市内閣に質問したいということを代弁する思い