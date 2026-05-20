日本テレビ系列で現在放送中の波瑠・麻生久美子W主演の『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時〜）。第7話「震える邸宅街！公園の爆弾魔と肉塊切り裂く謎の少年」が5月20日に放送予定です。【写真】ルナは、彼が繰り返す奇行の切実なメッセージに気づいて…仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。ルナは